Morto Berlusconi | Salvini | “L’Italia perde un grande uomo | io perdo un grande amico”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 12 giugno 2023) ROMA – “Oggi ci saluta unitaliano. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggiun. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto pere per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il piùpatrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua ...