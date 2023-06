Morto Berlusconi | l' aggravamento nelle prime ore del mattino

(Di lunedì 12 giugno 2023) su Tg. La7.it - Silvioe' stato ricoverato per 45 giorni durante i quali ha sempre vissuto fasi altalenanti. Ma non ha mai smesso di lavorare anche dall'ospedale San ...

Silvio, magnate dei media ed ex presidente del Consiglio, èal San Raffaele di Milano. Era malato da tempo di ...E'Silvio. L'ex Presidente del Consiglio si è spento oggi, lunedì 12 giugno 2023, all'ospedal e San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì 9 giugno p er accertamenti legati ...La dacia di Putin. Il Ranch di George W Bush e la tenda di Gheddafi a Roma. gli incontri informali lontani dalla diplomazia. in politica estera Silviooggi a 86 anni , ha sempre puntato sui rapporti personali spinto da un certo pragmatismo ma anche da simpatie e affinità. Prima tra tutte quella con Vladimir Putin. Nata al G8 di ...

Silvio Berlusconi è morto alle 9.30. I figli e il fratello al San Raffaele. Miccichè: "Finita Forza Italia". Il Pd rinvia la direzione la Repubblica

Anche l’agilità conta, in politica estera. Era il 28 maggio 2002 e Silvio, come gli altri capi di governo chiamavano Berlusconi, aveva 65 anni, una padronanza geniale ..."La tristezza di oggi non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, ...