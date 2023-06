Morto Berlusconi | il procuratore di Milano | “Sentimento di umana partecipazione per una persona che ha segnato la storia dell’Italia”

Silvioè scomparso oggi all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti ...In collegamento telefonico con il Tg1, Vittorio Feltri non riesce a trattenere le lacrime ricordando Silvio, scomparso questa mattina, il ...Mercoledì 14 giugno alle ore 15 nel Duomo di Milano si celebrano i funerali di Stato per Silvio,il leader di Forza Italia e tre volte presidente del Consiglio,a 87 anni. Le esequie saranno celebrate da monsignor Marcio Delpini, arcivescovo di Milano. Sarà presente il Capo dello ...

Silvio Berlusconi è morto | Lutto nazionale | Funerali di Stato mercoledì in Duomo a Milano TGCOM

A quanto ammonta il patrimonio di Silvio Berlusconi L'ex presidente del Consiglio lascia un'eredità ingente ai cinque figli.La più famosa è sicuramente Villa San Martino ad Arcore, ma le residenze del Cavaliere sono sparse in tutta Italia e in vari paesi esteri. Die Welt ne ha contate 20. Alcune hanno ospitato Putin e Blai ...