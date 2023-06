Morto Berlusconi | il Monza piange la scomparsa del suo patron – VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023), illadel suo. L’ex premier aveva 86 anni E’Silviodel, scomparso in mattinata all’età di 86 anni. Da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica , era tornato al San Raffaele venerdì scorso per un ricovero. Raggiunto dai figli presso la struttura, ildei brianzoli si è spento.

Silvio, l'ex presidente del Consiglio ed ex patron del Milan : aveva compiuto 86 anni lo scorso settembre. Ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva , il Cavaliere non ce l'ha ...annuncia le dimissioni il 22 dicembre 1994. Dopo la parentesi di un governo tecnico, le elezioni del 1996 sono vinte dalla coalizione di centrosinistra, capeggiata da Romano Prodi . In ......è stato per più di un quarto di secolo una figura centrale e controversa della politica italiana Silvio, imprenditore, quattro volte presidente del Consiglio, èoggi a ...

La notizia della sua morte è arrivata pochi minuti dopo le 10.30, appena dopo la circostanza, resa nota, dell'arrivo in massa di tutti i suoi figli in ospedale. Silvio Berlusconi, l'imprenditore che ...