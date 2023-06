Morto Berlusconi | il messaggio del Calcio Napoli

(Di lunedì 12 giugno 2023)Silvio: Ile De Laurentiis esprimono cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente del Milan. L’ex Presidente del Consiglio e storico presidente del Milan, Silvio, è deceduto all’età di 86 anni. Aurelio De Laurentiis e la SSChanno espresso le loro condoglianzeILDI CORDOGLIO DELSilvio, ex Presidente del Consiglio e storico proprietario del Milan, è deceduto oggi, alle 10:36, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni. L’annuncio è arrivato da fonti vicine alla famiglia e successivamente confermato attraverso lo speciale TG5. Lascia un’eredità significativa sia nel ...

Roma, 12 giugno 2023 E'Silvio, l'ex presidente del Consiglio e presidente di Forza Italia aveva 86 anni. Eccolo nelle immagini dello scorso anno sul lungomare di Napoli con la compagna Marta Fascina.Roma, 12 giugno 2023 Ecco Silvionel 2019 a Torino. L'ex Presidente del Consiglio racconta una delle sue celebri barzellette alla conferenza stampa per sostenere la candidatura di Cirio.Roma, 12 giugno 2023 Ecco un estratto del discorso con cui Silvioannuncia la discesa in campo nel 1994. "L'Italia è il Paese che amo". / Youtube

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Zaia: ciao presidente, un abbraccio alla famiglia - Zaia: ciao presidente, un abbraccio alla famiglia RaiNews

Da Renzi e Schlein fino a Prodi e Salvini. Gli avversari di oggi e quelli di un tempo, gli alleati, si sono uniti al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, rendendo omaggio al leader di Forza ...Dall'Europa alla Russia passando per gli Stati Uniti e l'Oriente. La notizia della morte di Silvio Berlusconi apre i siti di informazione di tutto il mondo. Alcuni, come il francese Le Figaro, la ...