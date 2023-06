Morto Berlusconi | Federica Panicucci lo annuncia in lacrime | il video

Silvio, magnate dei media ed ex presidente del Consiglio, èal San Raffaele di Milano. Era malato da tempo di ...E'Silvio. L'ex Presidente del Consiglio si è spento oggi, lunedì 12 giugno 2023, all'ospedal e San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì 9 giugno p er accertamenti legati ...La dacia di Putin. Il Ranch di George W Bush e la tenda di Gheddafi a Roma. gli incontri informali lontani dalla diplomazia. in politica estera Silviooggi a 86 anni , ha sempre puntato sui rapporti personali spinto da un certo pragmatismo ma anche da simpatie e affinità. Prima tra tutte quella con Vladimir Putin. Nata al G8 di ...

Silvio Berlusconi è morto alle 9.30. I figli e il fratello al San Raffaele. Miccichè: "Finita Forza Italia". Il Pd rinvia la direzione la Repubblica

Anche l’agilità conta, in politica estera. Era il 28 maggio 2002 e Silvio, come gli altri capi di governo chiamavano Berlusconi, aveva 65 anni, una padronanza geniale ..."La tristezza di oggi non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, ...