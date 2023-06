Morte Silvio Berlusconi | tutte le variazioni in TV

(Di lunedì 12 giugno 2023) Speciale Tg5 La notizia delladiarriva come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30. La programmazione televisiva subisce immediatamentedi palinsesto, accendendosi sulla triste notizia del giorno.lein TV in seguito alladi- Su Rai 1 salta la diretta di Unomattina (e delle trasmissioni a seguire) e scatta un’immediata Edizione Straordinaria del Tg1. - Su Rai 2 Tg2 Italia modifica la scaletta di puntata e si concentra sulladel leader di Forza Italia. - Su Rai 3, intorno alle 11, va in onda uno Speciale del Tg3. - Su Canale 5 si interrompe la diretta di Mattino Cinque News e parte subito Speciale Tg5, ...

Arrigo Sacchi piange, al telefono con l'ANSA: lunghe fasi di silenzio, non riesce a gestire il dolore per ladel suo "amico geniale al quale devo tutto". "Berlusconi è stato un uomo ...Berlusconi, arrivano anche le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi: il suo messaggio social Anche Matteo Renzi ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di...Marina e Veronica, una figlia per amica e una moglie per nemica. Laè una grande purificatrice , ma Marina, l'erede, non si accontenterà dell'Italia del dolce ... Tanto più che al padre,...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

Da Renzi e Schlein fino a Prodi e Salvini. Gli avversari di oggi e quelli di un tempo, gli alleati, si sono uniti al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, rendendo omaggio al leader di Forza ...Dall'Europa alla Russia passando per gli Stati Uniti e l'Oriente. La notizia della morte di Silvio Berlusconi apre i siti di informazione di tutto il mondo. Alcuni, come il francese Le Figaro, la ...