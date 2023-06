Morte Silvio Berlusconi | tutte le variazioni in TV

(Di lunedì 12 giugno 2023) Speciale Tg5 La notizia delladiarriva come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di lunedì 12 giugno 2023, intorno alle 9.30. La programmazione televisiva subisce immediatamentedi palinsesto, accendendosi sulla triste notizia del giorno.TV di martedì 13 giugno - Su Rai 1 cambia la programmazione fin dalle prime ore del mattino, dove è in programma Speciale Tg1 dalle 6.30 alle 11 (dunque, niente Unomattina e Storie Italiane). Nel pomeriggio salta Sei Sorelle, lasciando nuovamente spazio allo speciale del telegiornale. In access, al posto di Techetechetè, Speciale Porta a Porta. - Su Rai 2 è previsto un raddoppio di Speciale Tg2, uno dalle 10 alle 12 e un altro dalle 17.10 ...

Nel giorno in cui tutti i riflettori sono puntati sulladiBerlusconi si è spento Francesco Nuti, attore, regista, cantante e produttore cinematografico la cui vita è stata segnata da estremi alti e bassi fino a quando nel 2006 la sua vita è ...La notizia delladiBerlusconi , avvenuta questa mattina intorno alle 9:00 ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo hanno conosciuto o anche solo apprezzato come politico e imprenditore. E tra ..."Del 'Fatto quotidiano' non parlo. Dopo la copertina che hanno fatto oggi" dopo ladiBerlusconi "provo un reale disgusto verso chi neanche di fronte allariesce a capire che c'è un'esigenza di rispetto". Così Matteo Renzi a Zapping, su Radio Uno Rai. "Io il ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha scritto un messaggio di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi che, a suo tempo, lo scelse come allenatore del Milan. Durante la sua prima ...Il filmato non può essere caricato a causa di un errore nel server o nella rete o perché il formato non viene supportato.