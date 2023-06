Morte Silvio Berlusconi | la Rai cambia la sua programmazione | stasera speciale Porta a porta

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) La Raila suaper omaggiare l’ex premier, scomparso oggi, a cominciare dalloin ondaL’informazione Rai racconta con approfondimenti e aggiornamenti la giornata di oggi segnata dalla scomparsa di, leader di Forza Italia, morto in mattinata a 86 anni a Milano. Leggi tutte le reazioni alladi, dal Papa a Mattarella, da Meloni a Putin. Sin dal mattino le redazioni sono state impegnate: dalle 10.40 il Tg1 è andato in onda con unoche è proseguito fino alle 14 e ripreso poi dalle 16.05 alle 17 per fare un ritratto del politico ...