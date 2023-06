Morte Silvio Berlusconi | il ricordo di Putin | Persona cara e vero amico | ammiravo la sua saggezza nel prendere decisioni

Berlusconi è morto ieri, lunedì 12 maggio. Al suo fianco fino all'ultimo c'è stata la sua ... 'È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, laè una cosa seria, diceva Totò', ha detto ...Leggi anche VIDEO - Berlusconi è quello del funerale tra i parenti delle vittime del terremoto LadiBerlusconi all'estero: le reazioni dei leader internazionali e le prime pagine..."Con ladiBerlusconi si chiude un'epoca" riconosce la segretaria del Pd Elly Schlein, "tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente ...

Addio a Silvio Berlusconi. Domani lutto nazionale e funerali di Stato - Berlusconi legge e firma il "contratto" con gli Italiani (video) - Berlusconi legge e firma il "contratto" con gli Italiani (video) RaiNews

Silvio Berlusconi è morto ieri, lunedì 12 maggio. Al suo fianco fino all'ultimo c'è stata la sua compagna Marta Fascina, la donna che ha preso il posto Francesca ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...