Morte Silvio Berlusconi | cambia la programmazione di Rai | Mediaset e La7

(Di lunedì 12 giugno 2023) La notizia delladiè una notizia che le tv, a qualunque gruppo appartengano, non possono non trattare. Dalimprenditore, al magnate dei media fino al politico, la numerose facce con cui l’Italia l’ha conosciuto fanno ormai parte della Storia del nostro Paese. Ecco perché Rai,e La7 hanno inevitabilmente modificato la propriadi oggi, lunedì 12 giugno 2023, e dei prossimi giorni. Dall’annuncio della sua, Raiuno e Canale 5 hanno iniziato delle edizioni straordinarie di Tg1 e Tg5. In particolare su Canale 5 lo Speciale Tg5 va in onda ininterrottamente fino alle 18:25, per poi fare spazio al film “Black Beauty-Una storia di coraggio” (non va quindi in onda Caduta Libera, che sarebbe dovuto ricominciare ...

Fitte nubi si addensano sul futuro di Forza Italia, dopo l'annuncio dellaa 86 anni diBerlusconi ( L'ANNUNCIO E LE REAZIONI ). I rumors sulla successione hanno già iniziato a circolare insistentemente, assieme alle preoccupazioni sulla tenuta di un partito che ...Proclamato il lutto nazionale per ladiBerlusconi, ex presidente di Milan e Monza. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato suBerlusconi, ex presidente di Milan e Monza. COMUNICATO - Il lutto nazionale è stato ...La conduttrice di Mattino Cinque in lacrime 'E' mortoBerlusconi '. Federica Panicucci e Francesco Vecchi, in lacrime, annunciano ladiBerlusconi in apertura della puntata di Mattino Cinque su Canale 5. I due conduttori, visibilmente scossi, cedono la linea all'edizione straordinaria del Tg5. Fonte function pinIt() { ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

