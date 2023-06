Morte Silvio Berlusconi | cambia il palinsesto Mediaset e RAI L’Isola dei Famosi non andrà in onda

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’annuncio delladiporta a modifiche nella programmazione die Rai. Ecco comeno gli orari e i contenuti dei canali televisivi più seguiti Questa sera, la programmazione televisiva subisce un’improvvisa svolta a causa della triste notizia delladideie Paperissima non andranno income previsto, ma al loro posto, dalle 20:00 su Canale 5, sarà trasmesso uno Speciale Tg5 dedicato al ricordo dell’ex leader politico. La decisione di unificare le reti, tra cui Rete 4 e Tgcom, testimonia l’importanza di questo evento per l’intera nazione. La Nuova Programmazione: Uno ...

La notizia delladiBerlusconi è arrivata come un fulmine sul mondo della politica, della cultura e dello soprt, non solo italiano, ma di tutto il mondo. Messaggi di cordoglio, ricordi e testimonianze ...... arrivato da Napoli per fare visita a un familiare ricoverato nella struttura ospedaliera, la... "Per meci sarà sempre - dice la donna, che porta una spilla di Berlusconi appuntata al ...\''Grazie di tutto, Presidente\'': con questo messaggio e questo video il Monza ricordaBerlusconi sui ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Siamo sconvolti dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Un grande statista che ha lasciato un segno profondo nella storia dell'Italia, del mondo e dei rapporti ...