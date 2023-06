Morte di Silvio Berlusconi | il ricordo dell’On Gianfranco Conte VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023) FORMIA – “Il presidentesi era innamorato in fretta di Formia e del sud pontino. Mi confidava spesso di essere venuto in un angolo di paradiso terrestre ma si lamentava della sua scarsa manutenzione e gestione”.era anch’egli “addolorato” dopo aver appreso della, avvenuta a 86 anni, del fondatore e leader L'articolodi: ilTemporeale Quotidiano.

La ex di Damiano dei Maneskin ha definito, a poche ore dalla sua, l'ex premier come 'l'uomo ... Berlusconi, cinque figli e 16 nipoti: da Lucrezia (primogenita di Pier) a Tommaso Fabio. E ...Nel giorno in cui tutti i riflettori sono puntati sulladiBerlusconi si è spento Francesco Nuti, attore, regista, cantante e produttore cinematografico la cui vita è stata segnata da estremi alti e bassi fino a quando nel 2006 la sua vita è ...La notizia delladiBerlusconi , avvenuta questa mattina intorno alle 9:00 ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo hanno conosciuto o anche solo apprezzato come politico e imprenditore. E tra ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri racconta il lato visionario di Silvio Berlusconi nel rapporto tra sport e media. Berlusconi ha rivoluzionato lo sport business legato alla televisione: ...Il presidente del Consiglio elogia il Cavaliere: "È stato il migliore sulla politica internazionale". E si appella all'unità del centrodestra: "Glielo dobbiamo" ...