Morte Berlusconi | Scoccimarro | persona lungimirante ma semplice

(Di lunedì 12 giugno 2023) "Ci lascia oggi all'età di 86 anni Silvio, visionario politico, imprenditore, sportivo, inventore del moderno concetto di centro-destra., mae disponibile nel privato. Ebbi la fortuna di conoscerlo più di vent'anni fa, e l'ultima volta a San Siro con Nino Benvenuti nel 2016. Nei nostri incontri, non ha mai fatto pesare il suo status di uomo tra i più ricchi e potenti d'Italia. Mancherà alla nostra Patria, al Parlamento, a noi tutti". Con queste parole l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabioha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio.

'Con ladi Silviosi chiude un'epoca', riconosce la segretaria del Pd Elly Schlein . 'Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta pero' il rispetto che ...Metsola ha aperto la Plenaria di giugno a Strasburgo comunicando, 'con grande tristezza', ladi Silvio. Ha espresso quindi il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del ...Gli Stati Uniti presentano le loro condoglianze per ladell'ex primo ministro italiano Silvio. Ad affermarlo è stata oggi la portavoce della Casa Bianca Karine Jean - Pierre. 'Estendiamo le nostre condoglianze certamente alla famiglia e ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Totti: "Perdiamo il numero uno in assoluto" - Totti: "Perdiamo il numero uno in assoluto" RaiNews

Mediaset modifica il palinsesto di Canale5 e Rete4 anche per la giornata di martedì 13 giugno, in seguito alla morte di Silvio Berlusconi ..."Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Silvio Berlusconi", hanno dichiarato. "Esprimiamo grande tristezza per la morte del presidente Silvio Berlusconi, scompare un ...