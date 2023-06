Morte Berlusconi | Salvini | “Grande uomo e grande italiano” Renzi | “Ha fatto la storia in questo Paese”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ladi Silvio, scomparso all’età di 86 anni, rappresenta un evento molto significativo nel mondo della politica, che senza di lui non sarà sicuramente lo stesso. Non a caso, tante persone che hanno condiviso con lui una parte del percorso hanno voluto ricordarlo. “Silviohalain. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei ...