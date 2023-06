Morte Berlusconi | Renzi | “Disgusto per la copertina del ‘Fatto' ”

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – “Delquotidiano’ non parlo. Dopo lache hanno fatto oggi” dopo ladi Silvio“provo un realeverso chi neanche di fronte allariesce a capire che c’è un’esigenza di rispetto”. Così Matteoa Zapping, su Radio Uno Rai. “Io il delfino? Chi conosce la storia politica disa che non può avere delfini, successori.non immaginava nemmeno di poter avere un erede politico, è giusto così”, ha detto ancora. “Il viaggio a Arcore? Dimostra il furore ideologico che c’era nel mio schieramento.era presidente del Consiglio, erano polemiche sterili, miopi, assurde. Quella fu una occasione piacevole, era il ...

Giorgia Soleri attacca, Carolina Stramare le risponde. La ex di Damiano dei Maneskin ha definito, a poche ore dalla sua, l'ex premier come 'l'uomo che ha distrutto il Paese '. Parole che hanno scatenato le ...Nel giorno in cui tutti i riflettori sono puntati sulladi Silviosi è spento Francesco Nuti, attore, regista, cantante e produttore cinematografico la cui vita è stata segnata da estremi alti e bassi fino a quando nel 2006 la sua vita è ...La notizia delladi Silvio, avvenuta questa mattina intorno alle 9:00 ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo hanno conosciuto o anche solo apprezzato come politico e imprenditore. E tra ...

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha scritto un messaggio di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi che, a suo tempo, lo scelse come allenatore del Milan. Durante la sua prima ...