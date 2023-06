Morte Berlusconi | palinsesti Mediaset | Rai e La7 stravolti Le variazioni

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ladi Silvioha comportato, nel giro di poche ore, a ridefinire idi Rai,e La7. Il proprietario del Biscione sarà omaggiato soprattutto sulle sue reti con un cartello a rotazione. Per qualche giorno la programmazione televisiva subirà, accendendosi sulla notizia del giorno. Lunedì 12 giugno 2023, poco l'annuncio dimorto, su Rai1 salta la diretta di UnoMattina, Storie Italiane e la prima puntata di Camper per lasciare spazio all'edizione straordinaria del TG1. In prima serata salta la replica di Blanca; al suo posto speciale Porta a Porta con Bruno Vespa. Su Rai2 Tg2 Italia modifica la scaletta di puntata e si concentra sulladel leader di Forza Italia; su Rai3 speciale del Tg3. Rai Teche ricorda Silvio ...

E ancora Ariedo Braida travolto dalla commozione per ladi Silvioe con la voce rotta dal dolore: 'Non riesco, non riesco a parlare', dice l'ex dirigente del Milan, quest'anno ...Con queste parole, l'emoticon di una rosa rossa e una foto con il Cavaliere sorridente Simona Ventura esprime il suo cordoglio sui social per ladi Silvio- L'ultimo intervento del Cavaliere in un video ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

Il protagonista del sondaggio di Swg è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il campione consultato è di 1.200 e maggiorenni, interrogato tra il 10 e il 15 maggio. Ben il 64% pensa che il ...Le parole di cordoglio del leader M5s Giuseppe Conte per la morte di Berlusconi: “Chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere ...