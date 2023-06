Morte Berlusconi | Montella | “Fiero di averti regalato l’ultimo trofeo al Milan”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “dida Presidente del tuo amato. Riposa in pace”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex allenatore delVincenzo, che esprime cordoglio per la scomparsa di Silvioall’età di 86 anni. Nel dicembre 2016vinse a Doha la Supercoppa italiana trionfando ai rigori contro la Juventus. Fu il primoin carriera sulla panchina pere il ventinovesimo in 30 anni dell’eraal. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo...

... LE NEWS LE PAROLE DI MATTARELLA La dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella : 'Apprendo con profonda tristezza la notizia delladi Silvio, fondatore e leader ...Federica Panicucci , che ha dato la notizia delladidurante la diretta di 'Mattino 5' , senza riuscire a trattenere le lacrime, ha postato un semplice ma sentito 'A Dio Presidente'. ...Con la notizia delladiapre il sito di Sky News , ricordando che ''il senatore e leader di Forza Italia era stato ricoverato venerdì''. Parlando di una ''personalità sfacciata ed ...

Morto Silvio Berlusconi, ha cambiato tv e politica. Aveva 86 anni - LA DIRETTA - Politica Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Emilio Fede non trattiene le lacrime per la morte di Emilio Fede. «Due fratelli: io e lui eravamo come fratelli!». Non riesce a non commuoversi, Emilio Fede, nel ricordare ...