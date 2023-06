Morte Berlusconi | l’Inter | “Ha lasciato un segno indelebile del Paese”

... fu lui a fondare nel '95 Medusa Film, di cui restò presidente fino alla, nel 2001). "Lo ... Carlo Ber­nasconi è stato un altro degli attori principali, come colla­boratori vicini a. Ma ..."Apprendo con profonda tristezza la notizia delladi Silvio, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane". Con queste parole, affidate a una nota ...Di fronte al cordoglio di tante istituzioni, politici e cittadini, Potere al Popolo prende una posizione chiara sulladi Silvio: "No, non era un grande statista, non era una brava ...

Berlusconi è morto: i figli e il fratello al San Raffaele. Le news la Repubblica

“L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso… Leggi ...Berlusconi, Martin Schulz: «Ogni morte è triste e deplorevole. Per il resto, la mia opinione sul bilancio politico di Berlusconi e sui pericoli connessi è ben nota».