Morte Berlusconi | la Schlein | “Si chiude un’epoca | resta il rispetto per un protagonista della storia del nostro Paese “

(Di lunedì 12 giugno 2023) Anche Elly, segretaria del Pd, ha volto commentare la scomparsa di: “Di fronte alla scomparsa di Silviovogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al doloresua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con ladi Silviosi. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica – ha proseguito laperò ilche umanamente si deve a quello che è stato undel. Le più sentite condoglianze da parte del Partito ...

- - > Ansa . Mfe in forte rialzo in Borsa a Piazza Affari dopo la notizia delladi Silvio. Le azioni B con dieci diritti di voto salgono del 5,4% a 0,72 euro e il titolo A con un diritto di voto guadagna il 5,6% a quota 0,49 euro. Avanza anche Mondadori che ...Quando si ammala, fino alla suanel 2008,va a trovarla nell'appartamento che le ha regalato a Milano in viale San Gimignano, dandosi il cambio con i fratelli Paolo e Maria ...Cordoglio del mondo della politica per ladi Silvio. "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", commenta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ed è "profondo dolore" quello che ...

Berlusconi è morto: i figli e il fratello al San Raffaele. Le news la Repubblica

Uno dei primi a salutare Silvio Berlusconi via Twitter è Matteo Salvini. Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma ...La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, ha scosso il mondo dello sport. Il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan, per anni è stato un ...