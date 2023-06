Morte Berlusconi | la celebre intervista sul nuovo Monza giovane ed italiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvio, in un intervento divenutodurante la sua prima stagione da presidente del club brianzolo, tracciava le linee guida per ...

Nelle scelte più importanti del partito, soprattutto nei momenti più bui e difficili, c'è sempre stato un po' il suo zampino Con ladi Silvio, si contano sulle dita delle mani i fedelissimi , che gli sono stati sempre vicini sin dalla discesa in campo del '94. Tra questi c'è sicuramente il 'grande tessitore della ..."Divisivo e infaticabile" per l'israeliano Haaretz , ladiè la notizia del giorno anche in Turchia , dove la tv di Stato lo ricorda come amico di Erdogan e di Ankara. In America ...Dopo l'annuncio delladi Silvio, l'ospedale San Raffaele è diventato meta di pellegrinaggio per molti dei sostenitori dell'ex presidente del Consiglio che ne hanno ricordato la figura davanti a giornalisti ...

Morto Silvio Berlusconi, ha cambiato tv e politica. I funerali di Stato mercoledì al Duomo - LA DIRETTA - Politica Agenzia ANSA

Con la morte di Silvio Berlusconi si accende la speculazione sui titoli di Mfe, la ex Mediaset quotata in Borsa. I titoli (Mfe ha una struttura… Leggi ...Il lutto nazionale è stato proclamato per mercoledì 14, il giorno dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi.