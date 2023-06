Morte Berlusconi | il Real Madrid | “Addolorati per la scomparsa di un presidente di successo”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Il, il suoe il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamenteper ladi Silvio, leggendariodel Milan dal 1986 al 2017 e attualedel Monza”. Lo scrive sul suo sito ufficiale ilche “desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di Milan e Monza. Durante la sua presidenza, il Milan ha vissuto uno dei periodi di maggiordella sua storia, vincendo 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 8 Scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Silvio, morto all’età di 86 ...

I mercati finanziari, si sa, non conoscono pietà o etica. Appena si è diffusa la notizia delladi Silvioi titoli Mediaset (MediaforEurope) sono schizzati al rialzo, passando da 68 centesimi a 76 centesimi nel giro di pochi secondi, un rialzo del 10%. Mediaset vale in borsa 1,7 ...Ma perché Poche settimane prima della, un formidabile assist mediatico è arrivato adalla sentenza del Tribunale di Milano che lo ha assolto dall'accusa di corruzione in atti ...Dall'Europa alla Russia passando per gli Stati Uniti e l'Oriente. La notizia delladi Silvioapre i siti di informazione di tutto il mondo. Da Al Jazeera a Arab News , da Le Monde al El Pais, da Indian Times al Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post , ...

Berlusconi è morto: i figli e il fratello al San Raffaele. Le news la Repubblica

Silvio Berlusconi è morto. Il mondo della politica italiana ha espresso cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha rappresentato un pezzo di storia italiana. Il Vicepremier e ...La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un'era. Sui social tantissimi amici e vip hanno ricordato il grande uomo, politico e comunicatore ...