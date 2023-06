Morte Berlusconi | il Milan | ' Grazie Presidente | sempre con Noi'

- - > Ansa . Mfe in forte rialzo in Borsa a Piazza Affari dopo la notizia delladi Silvio. Le azioni B con dieci diritti di voto salgono del 5,4% a 0,72 euro e il titolo A con un diritto di voto guadagna il 5,6% a quota 0,49 euro. Avanza anche Mondadori che ...Quando si ammala, fino alla suanel 2008,va a trovarla nell'appartamento che le ha regalato a Milano in viale San Gimignano, dandosi il cambio con i fratelli Paolo e Maria ...Cordoglio del mondo della politica per ladi Silvio. "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", commenta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ed è "profondo dolore" quello che ...

''E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita'', ha detto l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè.Finisce un'era storica. L'addio a sorpresa di Silvio Berlusconi segna un passaggio chiave, uno spartiacque indelebile della storia politica, economica e culturale del nostro Paese (e non solo). Dopo l ...