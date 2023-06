Morte Berlusconi | i momenti più difficile della carriera politica del Cavaliere

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al TG1 dopo la notizia delladell'ex presidente del Milan, SilvioUrbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al TG1. PAROLE - "Sono davvero molto, molto dispiaciuto perché è stata per me una persona ...Il giuramento di Silvionelle mani di Giorgio Napolitano , arbitro e regista di quel passo d'addio che arriverà tre anni dopo, nel 2011 della crisi finanziaria. Ma non ci sono presagi. ...... la cui antica consuetudine connon impedì al leader di Forza Italia lo sgambetto al suo esecutivo: "Esprimo il più sentito cordoglio per ladi Silvio, assoluto ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

(Adnkronos) – “Del ‘Fatto quotidiano’ non parlo. Dopo la copertina che hanno fatto oggi” dopo la morte di Silvio Berlusconi “provo un reale disgusto verso chi neanche di fronte alla morte riesce a cap ...Il Monza ha pubblicato un lungo pensiero sul proprio sito per ricordare Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte: "Un Presidente generoso e appassionato, un uomo brillante, vincente ...