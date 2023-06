Morte Berlusconi | cosa succederà adesso al Monza?

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) E’ un giorno di lutto per il mondo del calcio: è morto Silvioall’età di 86 anni. L’ex presidente del Milan lottava contro una malattia e negli ultimi giorni la situazione era molto peggiorata. Continuano ad arrivare tanti messaggi di cordoglio, legati al mondo della politica e ovviamente anche dal calcio.è stato il principale artefice degli anni d’oro al Milan ed il grande protagonista dei successi del club rossonero, addirittura 29 trofei vinti in 31 anni: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa e 1 Coppa del Mondo per Club. L’addio al Milan è stato naturale e altrettanto naturale è stato l’inizio di un nuovo progetto, una nuova sfida nata dalla passione per il calcio. Silviodecide così di portare in alto il ...