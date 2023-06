Morte Berlusconi | Braida commosso all’Ansa | “Non riesco a parlare”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ariedoai microfoni dell’Ansa non ha nascosto la sua commozione per ladi Silvio. “Non, non”, ha detto l’ex dirigente del Milan con la voce rotta dal dolore dopo aver appreso la notizia.quest’anno ha ricoperto il ruolo di consulente strategico della Cremonese, ma da tempo si parla di un possibile approdo proprio al Monza della famigliae di Adriano Galliani. SportFace.

Così un commosso Matteo Salvini a Lesa per inaugurare la nuova sede della Guardia Costiera, alla notizia delladi Silvio. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo ...Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , dove si registra lo scatto in avanti delle azioni MFE con il diffondersi delle notizie sulladel fondatore Silvio. L'attenzione ...Repentino scatto in avanti delle azioni Mfe a Piazza Affari che allungano il passo sulla scia del diffondersi la notizia sulladel fondatore Silvio. Corrono i titoli sia nella categoria A (+10,41%), sia nella categoria B (+9,88%).

Silvio Berlusconi è morto alle 9.30. I figli e il fratello al San Raffaele. Miccichè: "Finita Forza Italia". Il Pd rinvia la direzione la Repubblica

"La tristezza di oggi non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, ...I messaggi di cordoglio: dalla politica allo spettacolo. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio p ...