Moratti | ‘Un solo calciatore di questa Inter avrebbe giocato in quella del triplete’

'Non solo è statogrande imprenditore, egli ha cambiato la struttura dell'economia italiana ...profondamente addolorata per la scomparsa di Silvio Berlusconi - ha scritto su Facebook Letizia...LEGG ANCORA Silvio Berlusconi è morto, l'ex ministra dell'Istruzione: "Ricordo con orgoglio il lavoro fatto assieme" Silvio Berlusconi è morto, le reazioni: "Scomparegigante della ...Massimo, storico presidente dell'Inter (LaPresse) - Calciomercato.itLa prima domanda che gli abbiamo posto è che avversario è stato Silvio Berlusconi per Massimo: 'È stato...

Moratti ricorda Berlusconi: “Era una gara per far contenta la gente” | ESCLUSIVO CalcioMercato.it