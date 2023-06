Monza | la Curva ringrazia Berlusconi | “Eravamo certi che ci avresti dato gli anni più belli di sempre”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Benvenuto Silvio: come Augusto, hai preso una società di solidi mattoni. Ora trasformalA in marmo. Grazie per il sogno”. Fu questo il testo dello striscione esposto dallaDavide Pieri, durante-Triestina di Lega Pro, il 14 ottobre 2018, alla prima partita dei biancorossi con la nuova proprietà. La “A” maiuscola non fu un caso, ladice oggi di essere stata profetica: “che l’intervento di Silvioavrebbe consegnato a noi monzesi glisportivi piùdiindimenticabili,di emozioni e gioie incise nel marmo delle nostre vite e della nostra città. Grazie Presidente, la riconoscenza è eterna”. SportFace.