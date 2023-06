Monitoraggio delle emissioni Scope 3 | aziende italiane in ritardo | uno studio di Domorental

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ledenotano un fortenell’applicazione dello3, la parte della Direttiva UE 95/2014, la cosiddetta Non Financial Reporting Directive (NFDR), che prevede ildell’impronta carbonica associata a produzione esternalizzata e/o a contratto, come il noleggio operativo o il leasing. È quanto afferma unodi, azienda fintech milanese attiva nel settore del noleggio operativo, che ricorda che l’80%complessivecon cui collabora è dotato di certificazione Carbon Cancelling®, gratuita e di durata illimitata, cherilascia congiuntamente al proprio servizio e che rappresenta la compensazione di CO2 in un determinato periodo di tempo per tutta la ...

... grazie alle nuove funzionalità di Panoptica , la soluzione Cisco per la sicurezza...la funzionalità Cloud Security Posture Management (CSPM) per garantire la conformità e il...Fitness tracker,del sonno, Rilevamento incidenti 349.00 299.00 Compra ora - 20% ... Reattivo 3D, 6000Pa 1499.00 Compra ora Il nuovo roborock S8 Pro Ultra rappresenta il massimo...La norma prevede ildell'impronta carbonica o carbon footprint (GHG - GreenHouse Gas), la misura che esprime in CO2 equivalente il totaleemissioni di gas ad effetto serra ...

Monitoraggio delle emissioni Scope 3, aziende italiane in ritardo ... Il Denaro

Quattro italiani su dieci hanno paura dei cambiamenti climatici. Il direttore di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio: «Quando manifestavamo davanti alle centrali a carbone ci consideravano esagerati. O ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...