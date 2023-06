Mondiali U20 | Uruguay-Italia 0-1 | Rodriguez beffa gli azzurri e regala il titolo alla Celeste

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nella serata di domenica 11 giugno alle ore 23:00 si disputa la finale deiunder 20 tra. Laarriva in finale dopo aver battuto in semifinale la sorpresa Israele. Glisi sono invece sbarazzati nel penultimo atto della Corea del Sud., il primo tempo L’inizio del match vede protagonista l’. Sono ben due le palle gol nei primi 12 minuti, entrambe vedono protagonista Fabricio Diaz il quale sfiora il gol con due conclusioni che escono al lato di poco. Glirispondono al 18? con una bella azione di Pafundi ben respinta dal portiere avversario. Lasfiora il gol al 23?: un colpo di testa di Anderson Duarte viene respinto miracolosamente ...

ITALIA - URUGUAY0 - 0 LIVE ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Prati, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Faticanti, Giovane; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. Ct: Nunziata. URUGUAY (4 - 2 - 3 - 1): Rodriguez;

Finale Italia-Uruguay 0-1: decide all’86’ un gol di Rodriguez | Diretta Finale Mondiali U20 La Gazzetta dello Sport

Anche l'Italia Under 20 perde la sua finale. Si chiude una settimana amarissima per il calcio italiano, con anche i ragazzi di Carmine Nunziata che escono sconfitti dalla loro finale, quella ...Anche l'Italia Under 20 vede svanire i propri sogni sul più bello. La formazione di Carmine Nunziata non completa la scalata al Mondiale di categoria in Argentina, venendo ...