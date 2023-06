(Di lunedì 12 giugno 2023) "Questa partita non può e non devere il magnifico percorso che hannoquesti ragazzi che sono stati encomiabili, splendidi, hanno giocato al calcio. E' normale che perdere in finale ...

ITALIA - URUGUAY0 - 1 86' L. Rodriguez (U) ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane (91' Lipani); Casadei, Faticanti (46' Zanotti), Prati; Baldanzi (91' Pisilli); Pafundi (56'..."Questa partita non può e non deve cancellare il magnifico percorso che hanno fatto questi ragazzi che sono stati encomiabili, splendidi, hanno giocato al calcio. E' normale che perdere in finale ...... tutti in campo in serata : Salvatore è retrocesso in Serie B con lo Spezia , Sebastiano ha mancato al 94' la promozione in A col Bari e Francesco Pio , appunto, ha perso la finale delUnder ...

Mondiale U20: Nunziata, 'sconfitta non cancella il lavoro fatto' Agenzia ANSA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 111' Finisce la partita, Italia-Uruguay 0-1 U20. L'Uruguay vince il Mondiale U20. 100' Clamoroso, l'Uruguay spreca un contro piede 6 contro il portiere. 98' I ..."Questa partita non può e non deve cancellare il magnifico percorso che hanno fatto questi ragazzi che sono stati encomiabili, splendidi, hanno giocato al calcio. E' normale che perdere in finale disp ...