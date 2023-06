Mondiale U20 | il resoconto di Uruguay-Italia 1-0 | la Celeste è campione del mondo!

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’delDi seguito ildella finale delU20 tra. Un match giocato ad alti livelli, dominato per gran parte dallache ha trovato il vantaggio nei minuti finali. Beffati i ragazzi di Carmine Nunziata che dopo un percorso straordinario, già entrato nella storia della nostra Nazione, si arrendono ad una grande squadra come l’. Ildi: primo tempo Inizia, nella bolgia del “Maradona” di La Plata, la finale delU20 tra. Per ragioni geografiche è presente una maggioranza di tifosi dellache, dopo ...

ITALIA - URUGUAY0 - 0 LIVE ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Prati, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Faticanti, Giovane; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. Ct: Nunziata. URUGUAY (4 - 2 - 3 - 1): Rodriguez; ...In attesa di conoscere il nome della Nazionale vittoriosa, ilscopre chi accompagnerà sul podio Italia e Uruguay, è Israele. Dopo aver eliminato Uzbekistan e Brasile (quest'ultimo ai tempi supplementari), Israele era stato sconfitto di misura da ...... le ultime sulle scelte dei due ct per la finalissima deldi categoria Comunicate le formazioni ufficiali di Italia - Uruguay, finalissima del. ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): ...

Anche l'Italia Under 20 perde la sua finale. Si chiude una settimana amarissima per il calcio italiano, con anche i ragazzi di Carmine Nunziata che escono sconfitti dalla loro finale, quella ...Anche l'Italia Under 20 vede svanire i propri sogni sul più bello. La formazione di Carmine Nunziata non completa la scalata al Mondiale di categoria in Argentina, venendo ...