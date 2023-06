Minturno Mohamed Said Aroual | arriva una sistemazione in un albergo di Scauri

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 12 giugno 2023)– Meglio tardi che mai. Dopo essere stato accolto per oltre un giorno dai Carabinieri di Stazione di, gli stessi che l’avevano arrestato il 2 luglio 2022 per un tentativo di rapina compiuto sul lungomare diai danni di un Carabiniere (fuori servizio) originario di Calvi Risorta in provincia di Caserta, l’italo L'articolo Temporeale Quotidiano.