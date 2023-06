Milinkovic-Savic | tra la Lazio e la Juventus spunta l’Inter | l’indiscrezione

In casa Inter si inizia a pensare al mercato estivo, il sogno continuare ad essere Sergej. Il centrocampista, alla Lazio dal 2015, è stato accostato più volte alle altre big italiane ed è per questo che sempre in mezzo al campo un altro nome caldo è quello di Franck Kessie.La sua Inter ha perso la finale di Champions League, ma Simone Inzaghi potrebbe presto 'consolarsi', almeno in parte, sul fronte mercato: la pista che porta Sergejdalla Lazio alla Milano nerazzurra infatti si sta facendo sempre più calda in queste ore. La sconfitta di Istanbul contro il Manchester City , beffarda soprattutto nel modo in cui è ...Commenta per primo La stagione è appena terminata e il calciomercato, che prenderà il via ufficialmente a luglio, è già entrato nel vivo. Come ogni estate il nome di Sergejè uno dei più gettonati anche se, finora, il centrocampista serbo è sempre rimasto alla Lazio. Ma, visto il contratto in scadenza nel 2024, le pretendenti per il giocatore ...

Nuovi rumors da Roma sull’interesse dell’Inter per Sergej Milinkovic-Savic. Arrivano da Radio Radio, che accosta nuovamente il centrocampista serbo al suo ex allenatore, Simone ...Milinkovic-Savic all'Inter potrebbe scuotere il calciomercato estivo: il Sergente apprezza la Beneamata, la palla passa ai nerazzurri ...