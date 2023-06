manovre metropolitana 4. L'apertura della linea blu si avvicina e proseguono la ..., Giochi invernali: partiti i lavori per l'Arena Santa Giulia: conti 'lievitati'fino al 50%, blitz ......dell'ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2023 in edicola ae ...DML usavano la nuova tecnologia per produrre musica sofisticata senza dover dipendere da......di Champions League per coronare il sogno di riuscire a tornare a casa con la coppa dalle... Inter - City:si riempie di striscioni . Lukaku e Dimarco: i due giocatori nel mirino degli ...

Milano, grandi manovre M4: nuovi marciapiedi e piste ciclabili in zona San Babila leggo.it

Grandi manovre metropolitana 4. L’apertura della linea blu si avvicina e proseguono la riorganizzazione di spazi e i test per ridare volto all’area compresa tra piazza san Babila, ...Milano – L’anticipo dell’ordinanza anti-movida selvaggia ... Ma nella mappa elaborata mancano completamente i grandi parchi cittadini (Trenno, Lambro, etc) che, soprattutto durante i weekend estivi, ...