Milan | la top 11 dei colpi più costosi dell'era Berlusconi

Milan, la TOP 11 da sogno dell'era di Berlusconi Fantacalcio ®

L’acquisto del Milan nel 1986 da parte di Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano. Da molti considerato il primo vero mecenate nel mondo del calcio, nel corso dei 31 anni da presid ...La Top 11 del Milan di Silvio Berlusconi Nelson Dida – Non il migliore in senso assoluto ma il simbolo di due Champions League vinte. Pararigori ed estremo difensore straordinario, raffigura al meglio ...