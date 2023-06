Milan | Kakà su Berlusconi | «Sono profondamente triste»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le parole di Ricardo, ex giocatore del, sulla morte di Silvio. Tutti i dettagli in merito Ricardo, ex giocatore del, ha ricordato Silviotramite un post su Twitter. PAROLE – «È con profondazza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio. La mia vita sarà per sempre legata ale questo è dovuto all’opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghierecon la sua famiglia in questo momento dizza.» GUARDA QUI IL VIDEO RICORDO PER IL PRESIDENTE SILVIO

