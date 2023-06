Milan | Ambrosini su Berlusconi | «Non ci sarà un altro come lui»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Massimo, ex centrocampista del, ha ricordato l’ex presidente Silvionel giorno della sua morte Massimo, ex centrocampista del, ha rilasciato sul proprio Instagram un messaggio per il presidente Silvio. LE PAROLE – «Difficilmente nel mondo del calcio ciqualcuno con la stessa genialità, passione, ambizione e coraggio. Grazie mille di cuore caro presidente per avermi dato la possibilità di far parte di una storia vincente e irripetibile» GUARDA QUI IL VIDEO RICORDO DI SILVIO