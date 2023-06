Migranti | von der Leyen | ' Sostegno a Tunisi' Meloni | ' Soddifatti | importante passo avanti - Milano Post

(Di lunedì 12 giugno 2023) (fonte Tgcom24)è edito dalla Società Editoriale NuovaS.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845

Al vertice a Cartagine suicon il presidente Saied, Ursulader Leyen annuncia che 'l'Ue e la Tunisia hanno un ampio interesse nel bloccare la cinica attività dei trafficanti di' e che 'noi sosterremo la ...... Rutte eder Leyen - andato in missione a Tunisi per promettere soldi e investimenti, il presidente Saied ha detto che non ci pensa neppure a riprendersi i, che il suo paese non ha ...Tunisia, la porta in faccia di Saied all'Ue sulla questioneIl presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied , nel suo incontro odierno con la presidente della Commissione Ue Ursulader Leyen , con la premier italiana Giorgia Meloni e con il ...

Migranti, von der Leyen: "Sostegno a Tunisi" | Meloni: "Soddifatti, importante passo avanti per partenariato Ue" TGCOM

I due premier Meloni e Rutte e la presidente von der Leyen, hanno incontrato a Tunisi il presidente Saied. Soldi in cambio di riforme e flussi migratori ...Buongiorno. la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, insieme alla premier italiana Giorgia Meloni e all’olandese Mark Rutte, hanno incontrato la premier tunisina Najla Boudene il ...