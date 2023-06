Microlino - Via alle prenotazioni con i primi 50 esemplari numerati

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il gruppo Koelliker ha aperto gli ordini della microcar elettrica: per i50 clienti è prevista una personalizzazione speciale, caratterizzata da una targhetta numerata con il nome del proprietario, dall'stimento Dolce con tre opzioni di colore (bicolore blu, rosso e verde) e dal pacco batterie da 10,5 kWh. Serie limitata. Il prezzo di listino di questa versione, incentivi esclusi, è di 24.270 euro. La procedura d'acquisto prevede il pagamento di 250 euro online e il contatto entro 24 ore da parte del punto vendita per il completamento dell'ordine. La dotazione di serie, full optional per i50, prevede le luci a Led, le finiture cromate, il volante rivestito di pelle vegana, il doppio display interno e l'impianto di riscaldamento. La gamma completa potrà contare anche ...

Le caratteristiche Dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri,presenta una scocca autoportante in acciaio ed alluminio ed uno stile inconfondibile. La microcar è ...... distributore di, è sponsor. Durante il fine settimana il pubblico avrà anche la ... Il veicolo 100% elettrico,, riconoscibile al primo sguardo perdell'unica portiera frontale, è anche ...... ecco la prima prova su strada: un percorso cittadino fra le vir di Torino per un primo approccio con uno slogan in rima "loves Torino". Due posti secchi , unadi mezzo tra una citycar ...

Oggi la città è il perimetro ideale per l’auto elettrica. Oltre che un contesto destinato a cambiamenti radicali, fatti di spazi da riconvertire e sostenibilità da reinventare. Auto e città, insomma: ...Microlino è pronta a stupire il pubblico: la microcar elettrica, farà il suo debutto a Milano durante l'evento Party Like a Deejay in programma sabato 10 e domenica 11 giugno, organizzato in collabora ...