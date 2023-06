Michela Murgia | “Questa era l’ultima uscita pubblica Non ho le forze né il tempo”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 12 giugno 2023), nella giornata di ieri, 11 giugno 2023, ha condiviso tra le storie su Instagram la scelta di non effettuare ulteriori uscite pubbliche a causa delle difficili condizioni di salute. La scrittrice, nelle scorse settimane, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato di avere un tumore al rene al quarto stadio e, proprio nelle ultime ore, ha ritagliato uno spazio sui social per annunciare ai suoi follower la decisione di volersi prendere una pausa dagli eventi lavorativi., proprio in questi giorni, è stata invitata a Torino come ospite della rassegna Archivissima per partecipare a un incontro dedicato alla figura di Fernanda Pivano, una traduttrice e scrittrice scomparsa nel 2009. Nel viaggio di ritorno, l’autrice di Accabadora, ha dichiarato di voler sospendere i ...