“Mi sono fatto un’idea molto chiara” | Martin Sal dice la sua sulla lite tra Fedez e Luis

(Di lunedì 12 giugno 2023)Sal ha detto la sua in merito allatra. Ha confessato di averedella situazione, ma le sue parole hanno spiazzato. Il terzo conduttore di Muschio Selvaggio ha parlato su uno degli argomenti che stanno scaldando i social da giorno. Il botta e risposta tra il fratello e il rapper ha scatenato gli utenti, tanto che ormaicentinaia i meme che vengono proposti ogni giorno.ha deciso di spiegare il suo pensiero in merito all’argomento.Sal parla di(Instagram) – CheNews.itPrima di andare a conoscere il pensiero diSal, content creator e streamer, facciamo un passo indietro ...

... Fiorello e Biggio hannointrusione nel programma e la Gialappa's Band ha annunciato che saranno loro gli ospiti della prossima puntata del programma. I fanandati in delirio sui social, ..."Cagliari per me è stato il posto che mi haesplodere in carriera" , ha aggiunto Ranieri più a freddo: "Quandotornato a Cagliari sapevo che se non fossi riuscito a riportarlo in serie A ...... gli europeisempre più consapevoli dei rischi e delle conseguenze dell'acquisto di prodotti ... Per quanto riguarda la pirateria , l'82 % degli europei concorda sulche ottenere contenuti ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev: i russi hanno fatto saltare un'altra diga ... Il Sole 24 ORE

L’ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua 'patologia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...