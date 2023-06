Mi ha detto | fai tutto quello che serve | Tajani rivela l' ultima volontà politica di Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvio"ha cambiato la storia del nostro Paese, da tutti i punti di vista, dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della, dal punto di vista dello sport, è stato un grande imprenditore in tanti settori". Si è espresso così da Washington Antonioche, dopo la scomparsa di, ha ricordato come "laindustriale di questo Paese è fondamentale". "Siamo la seconda manifattura d'Europa, siamo nel G7 e se lo siamo lo dobbiamo anche grazie alle sue intuizioni, alle sue grandi idee, alle sue grandi azioni"., ha rimarcato, "ha vinto dicon il calcio, con l'industria", è stato "il presidente del Consiglio più longevo nella storia della Repubblica".ha ricordato "un grande ...

... siamo arrivati a 16mila morti, difendici perchè se non lotu non sappiamo dove potremo arrivare'. 'Per cui - avevaancora Berlusconi - le truppe dovevano entrare, in una settimana ...... siamo arrivati a 16mila morti, difendici perchè se non lotu non sappiamo dove potremo arrivare". "Per cui - avevaancora Berlusconi - le truppe dovevano entrare, in una settimana ..."Lavora per la pace,tutto quello che serve", hail leader di FI, secondo quanto spiegato da Tajani ai giornalisti. 12 giugno 2023

Tajani rivela l'ultima proposta di Berlusconi: "Mi ha detto: fai tutto quello che serve" Il Tempo

Il neo-sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, non è nuovo alle uscite che, inevitabilmente, fanno il giro del web. L’ultima risale a domenica 11 giugno. Il primo cittadino ha commentato sui social il ge ...Doppio primato per Anna Mancuso: è stata la prima ad aver abbandonato il partito e ad aver preso in braccio Dudù ...