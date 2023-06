Tra i protagonisti del FTSE MidCap,A (+5,86%), Reply (+5,39%), GVS (+5,15%) e El. En (+4,01%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saras , chele contrattazioni a - 2,57%. ...... ha innescato la speculazione in Borsa su potenziali operazioni straordinarie che possano coinvolgere- MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioniA eB ). Le azioniA , ...Ftse Miba +0,9%, morte Berlusconi accende speculazione . Nella settimana chiave per le decisioni ... con i titoli diche hanno guadagnato il 5,9% nel giorno della morte del suo fondatore. ...

Mfe chiude in deciso rialzo, Borsa specula sulla vendita La Gazzetta del Mezzogiorno

Seduta in deciso rialzo per i titoli di Mfe, la holding di diritto olandese quotata a Piazza Affari cui fa capo il gruppo televisivo Mediaset. (ANSA) ...MILANO (MF-NW)--Piazza Affari chiude in rialzo con il Ftse Mib che a fine giornata avanza dello 0,91%. Bene anche Wall Street. A Milano in evidenza Mfe (titoli di Classe A +5,86% ...