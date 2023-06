Metsola | “Grazie Silvio | protagonista in Italia e in Europa” Weber | “Un grande combattente”

(Di lunedì 12 giugno 2023) La morte diBerlusconi provoca un’eco enorme all’estero e sulla stampa internazionale. La notizia, rimbalzata fuori dai confini nazionali, è commentata dai principali leader e i capi di Stato stranieri. Tutti, a qualsiasi latitudine politica, ne riconoscono lo straordinario protagonismo e la proverbiale resistenza.: ilche ha guidato il centrodestra “È ilche ha guidato il centrodestra. E che è statodella politica ine inper generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato.”. Così via social Roberta, presidente del Parlamento europeo, tra le prime a ...

per la fiducia e per le tante opportunità che mi hai dato. Noi che abbiamo il privilegio di ... 'condoglianze' da Scholz al popolo italiano e il ricordo di: 'Ha lasciato il segno' '...SemplicementePresidente,Silvio', ha scritto su Twitter. Licia Ronzulli , una delle ... La presidente del Parlamento Europeo Robertaricorda Berlusconi come 'il combattente che ha ...Silvio": ha scritto su twitter invece la presidente del Parlamento europeo, Roberta,. Il primo quotidiano europeo a dare la notizia è stato il francese Le Monde , che ha informato ...

Metsola: "Grazie Silvio, protagonista in Italia e in Europa". Weber ... Secolo d'Italia

Il premier ungherese Viktor Orban lo saluta con un affettuoso "riposa in pace, amico mio" Da molti leader del mondo arrivano le condoglianze e le attestazioni di cordoglio dopo la scomparsa di Silvio ...Bruxelles, 12 giu – “Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputat ...