Meteo Roma del 12-06-2023 ore 06 | 10

(Di lunedì 12 giugno 2023)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con piogge sugna e Triveneto sereno sulle regioni di nord ovest al pomeriggio appesa instabilità sui settori Alpini e appenninici asciutto altrove insalata ancora qualche pioggia su Alpi Prealpi fin verso le ore notturne Al centro nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori al pomeriggio instabilità momento con temporali anche intensi tra Umbria Marche Abruzzo in serata avresti le precipitazioni sui settori interni terreno poco nuvoloso altrove al sud Al mattino c’è di coperti con deboli piogge sul Puglia Basilicata Calabria Sicilia variabile altrove al pomeriggio tempo tra Molise e Puglia campagna in Sardegna in serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori tempo in progressivo miglioramento nella notte temperature ...

... susi è abbattuta quella che, giornalisticamente (i metereologi non amano questa espressione) si può definire una vera e propria bomba d'acqua. Secondo i dati di ReteAmatori Lazio, su ...Dopo Sezze , l'allertasi sposta a. L'allerta gialla non era prevista a, ma il maltempo sta già facendo danni. Una bomba d'acqua ha colpito la Capitale a partire dal tardo pomeriggio, cogliendo alla ...E anche oggi ilnon si è smentito. Dopo una mattinata tutto sommato piacevole - se non fosse stato per il ... Nel tardo pomeriggio ancheè stata oggetto, almeno nella parte nord est, di un ...

Previsioni meteo Roma e Lazio 11 giugno: sole, ma ancora pioggia e temporali Fanpage.it

Maltempo a Roma e allagamenti in alcune zone della città. Segnalati disagi in via Tiburtina, dove la strada è completamente sommersa dall’acqua e ci sono state tante difficoltà a percorrere il tratto ...Tra le aziende di Roma e Lazio sul podio: 2 di Roma ... testimoniandone l’eccellenza a livello mondiale. Al tempo stesso questi eventi sono anche un’occasione di confronto e crescita”. Il Faro online, ...