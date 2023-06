Messina | una panchina per Milena I licei Archimede | Basile e Seguenza vincitori del contest sulla sicurezza stradale

(Di lunedì 12 giugno 2023) «Seduta su questa, guardando il cielo, sentirai il rumore di una moto... pensami». È questa la frase scelta tra i trentaquattro messaggi firmati da altrettanti studenti delle scuole superiori cittadine per il“Un manifesto per la vita”, la toccante frase incisaletteraria dedicata alla memoria diVisalli , la giovane messinese vittima della strada...

... esordisce così il consigliere comunale Libero Gioveni innota indirizzata al Comune di. " Al netto delle promesse fatte negli anni scorsi e mai mantenute " dice Gioveni " adesso occorre ...grande soddisfazione " ha detto il Commissario dell'Asp, Bernardo Alagna ", seguirà presto la stessa procedura per altre figure previste nella normativa. Il nostro obiettivo " ha ...Non è abbastanza, bisogna fare di più - l'analisi di Ettorea fine match - Giochiamo controsquadra con grandissime risorse. Nel quarto periodo avevamo un vantaggio importante. Non sei ...

Messina, una panchina per Milena. I licei Archimede, Basile e ... Gazzetta del Sud

"Giù le mani dal nostro acquedotto" il motto della maggioranza “Giù le mani dal nostro acquedotto”. È lo slogan che l’Amministrazione comunale di Letojanni ha ripetuto fermamente in Consiglio bocciand ...L’Onda Verde, il libro e podcast di Leonardo Fiorentini, tocca finalmente le coste della Sicilia: l’approfondimento sulla regolamentazione legale della cannabis, i dati provenienti dalle legalizzazion ...