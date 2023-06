Messina Intesa | «Giusti incrementi di stipendio consistenti ai bancari» L’Abi | «Aspettare le assemblee dei lavoratori»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il Ceo di: «Con un utile netto di 7 miliardi di euro, non ho coraggio a guardare in faccia le persone e dire che mi metto a negoziare sugli aumenti»

Lo 'spariglio' del consigliere delegato diSanpaolo, Carlo, sul rinnovo del contratto dei bancari raccoglie il plauso dei leader sindacali del settore, tutti presenti all'apertura del congresso della Fabi guidata dal segretario ......consigliere delegato Carlo, a favore del riconoscimento della richiesta economica da parte dei sindacati, spiazza le altre banche rappresentate dal Casl (tutte le spa esclusa appunto...Tanto è bastato a Carlo, ceo della prima banca italiana,San Paolo, a spiegare come un istituto al giorno d'oggi debba non solo difendere i propri posti di lavoro e il proprio ...

Messina (Intesa): «Giusti incrementi di stipendio consistenti ai bancari». L’Abi: «Aspettare le ... Il Sole 24 ORE

Banche: Messina, giusti incrementi stipendi consistenti (RCO) 'Intesa Sanpaolo non avra' approccio negoziale su richiesta' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 giu - Intesa… Leggi ...