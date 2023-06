Mercoledì alle 15 in Duomo Milano i funerali di Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto questa mattina9:30. Una notizia che ha sconvolto il mondo dell'imprenditoria, della politica e dello sport ...i funerali di Stato in Duomo Silvio Berlusconi : l'...Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chesarà a Milano per i ... In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale, come la crisi aperta dall'attentato...I funerali di Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni, saranno celebratiore 15 in Duomo dall'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Lo ha ufficializzato la diocesi ambrosiana. 12 giugno 2023

Addio a Berlusconi, Mattarella: grande leader politico, ha segnato la storia della Repubblica. ... Il Sole 24 ORE