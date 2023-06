Meloni e l' ultima telefonata | Berlusconi fiero del mio lavoro

(Di lunedì 12 giugno 2023) "Averlo, potersi confrontare con lui era un elemento che ti tranquillizzava in tante cose. Lui c'era passato prima e aveva fatto bene. Sono molto fiera anche del fatto chemente, soprattutto, ...

E anche l'telefonata che abbiamo avuto m'ha detto: 'Guarda te lo voglio dire sono molto fiero del lavoro che stai facendo, di come lo stai facendo'". Così la premier Giorgianell'...E anche nell'telefonata che abbiamo avuto m'ha detto: 'guarda te lo voglio dire sono molto fiero del lavoro che stai facendo di come lo stai facendo'". Così la premier Giorgiain un ......l'telefonata che abbiamo avuto m'ha detto 'guarda te lo voglio dire sono molto fiero del lavoro che stai facendo di come lo stai facendo''. A dirlo la presidente del Consiglio Giorgia, ...

Silvio Berlusconi, comincia la saga per l’eredità politica: Meloni e Renzi in testa L'Espresso

"Averlo, potersi confrontare con lui era un elemento che ti tranquillizzava in tante cose. Lui c'era passato prima e aveva fatto bene. Sono molto fiera anche del fatto che ultimamente, soprattutto, sp ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso “pieno sostegno e solidarietà” e la volontà di costruire legami strategici più stretti con la Russia. Le forze armate ucraine hanno bombardato la città di ...